بعد مباراة الأهلى والاتحاد.. أحمد موسى يصف بنزيما بالمتعجرف والشناوى بالسد العالى

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز نادي الأهلي بثلاثية على اتحاد جدة السعودي بالدور ربع نهائي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية، مؤكدًا أن كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد السعودي قلل من قيمة الأهلي قبل المباراة.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نجمًا كبيرًا لا يعرف نادي الأهلي، هذا كلام من شخص متعجرف، فلا يوجد أحد لا يعرف نادي الأهلي وقيمته في الشرق الأوسط والعالم.

بنزيما فشل في الظهور بمستوى فني عالٍ بالمباراة

وأكد أن كريم بنزيما، فشل في الظهور بمستوى فني عالٍ، على غرار مستواه العالمي مع الاتحاد أو ريال مدريد سابقًا، متابعًا: "جميع لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية والشناوي السد العالي معنى وقولًا، كوكا لاعب شاب أفضل مستوى، كهربا أبدع، الشحات ساحر، الماتش دا المفروض يخلص 6-1".