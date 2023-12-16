أخبار هذا المساء: اتحاد الفنانين العرب والسينمائيين يرثيان أمير دولة الكويت.. وتفاصيل طلاق حسام حبيب وشيرين

تنوعت أخبار هذا المساء اليوم السبت ما بين أخبار عن وفاة أمير الكويت وأخرى عن تفاصيل الطلاق بين شيرين وحسام حبيب، وفى هذا السياق تنشر «الدستور» أبرز أخبار هذا المساء.

عاجل.. بعد طلاقهما.. ناقد فني يكشف كواليس الخلاف بين شيرين وحسام (فيديو)

كشف الناقد الفني أحمد السماحي، عن بعض الكواليس التي أحاطت بانفصال وطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وأعرب السماحي، في حوار خاص مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة قناة "صدى البلد"، عن دهشته من سلوك الطرفين اللذين تعاملا بحكمة وهدوء مع الأزمة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع حدوث مشاكل وفضائح لشيرين بسبب طبيعة شخصيتها النارية والمتهورة.

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القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الصحة الفلسطينية أكدت استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية.

وكانت قد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية خلال خبر سابق، بارتفاع حصيلة الشهداء لتصل إلى 19088 منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

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ليلة تاريخية فى جدة.. صحف العالم تحتفى بانتصار الأهلى على «رفاق بنزيما وكانتى»

سيطر فوز فريق كرة القدم بنادى الأهلى على اتحاد جدة السعودى بنتيجة ٣-١ فى ربع نهائى بطولة كأس العالم، وتأهله لمواجهة فلومينينسى البرازيلى فى نصف النهائى، مساء غدٍ الإثنين، على اهتمام عدد كبير من الصحف الرياضية حول العالم.

البداية مع الصحف السعودية، وتحديدًا صحيفة «الرياضية»، التى كتبت: «ليلة الجوهرة حمراء»، مشيرة إلى أن «ثلاثية الأهلى أنهت أحلام الاتحاد فى المونديال».

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اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين يرثيان أمير دولة الكويت

تقدم اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين برئاسة مسعد فودة بنعي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

ونشر اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين بيانًا رسميًا تضمن خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي وأسرة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجاء نص البيان:

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