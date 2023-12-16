ليلة تاريخية فى جدة.. صحف العالم تحتفى بانتصار الأهلى على «رفاق بنزيما وكانتى»

سيطر فوز فريق كرة القدم بنادى الأهلى على اتحاد جدة السعودى بنتيجة ٣-١ فى ربع نهائى بطولة كأس العالم، وتأهله لمواجهة فلومينينسى البرازيلى فى نصف النهائى، مساء غدٍ الإثنين، على اهتمام عدد كبير من الصحف الرياضية حول العالم.

البداية مع الصحف السعودية، وتحديدًا صحيفة «الرياضية»، التى كتبت: «ليلة الجوهرة حمراء»، مشيرة إلى أن «ثلاثية الأهلى أنهت أحلام الاتحاد فى المونديال».

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فاختارت عنوان: «الإتى تاه.. فودع المونديال»، مضيفة: «جدة نامت حزينة والأهلى كسب التحدى العالمى بثلاثية ثأرية»، فى إشارة إلى تعويض خسارته من الاتحاد بهدف نظيف فى نفس البطولة عام ٢٠٠٥.

وكتبت صحيفة «عكاظ»: «الاتحاد يخسر من أهلى مصر بسبب الأخطاء الفردية»، معتبرة أن «النمور» كانوا يسيطرون على المباراة، لكن بطل إفريقيا استغل الهجمات المرتدة، وأنهى على اللقاء سريعًا فى الشوط الثانى.

وبينما جاء عنوان موقع «سبق»: «الاتحاد يودع المونديال على أرضه ووسط جماهيره أمام الأهلى»، خرجت صحيفة «الميدان الرياضى» بعنوان: «حضر الجمهور وغاب النمور»، مُضيفة: «خرج ممثلنا.. والأهلى المصرى أصبح أملنا».

واعتبرت الصحيفة السعودية أن اتحاد جدة لم يقدم أفضل ما لديه، متابعة: «محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، الأفضل فى المباراة، بعد نجاحه فى التصدى للعديد من الكرات، بينها ركلة جزاء من كريم بنزيما».

وسلطت صحف عالمية الضوء على هزيمة الفرنسى كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتى، والبرازيلى فابينيو، وغيرهم من النجوم العالميين فى صفوف اتحاد جدة، أمام الأهلى.

وكتبت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «كريم بنزيما ونجولو كانتى وفابينيو يخرجون من كأس العالم للأندية فى ملعبهم، بعدما خسر الاتحاد ١-٣ أمام الأهلى المصرى فى الجولة الثانية، مع إهدار لاعب ريال مدريد السابق ركلة جزاء».

وشددت صحيفة «آس» الإسبانية على أن «الأهلى وجه ضربة قوية للمشروع السعودى»، بعد إخراج «بنزيما» ورفاقه من البطولة، بخسارة الفريق السعودى بنتيجة مدوية ١-٣ على يد بطل مصر وإفريقيا.

وأضافت: «رغم أن الفرنسى كريم بنزيما أتيحت له فرصة التعادل من ركلة جزاء، فإنه أهدرها، ثم استقبلت شباك فريقه هدفين آخرين»، معتبرة أن هذه الهزيمة تمثل ضربة موجعة لـ«المشروع السعودى المليونيرى»، الذى يضم فى صفوفه، إلى جانب لاعب ريال مدريد السابق، لاعبين مثل فابينيو وكانتى وجوتا. وحذرت الصحافة البرازيلية فلومينينسى من صعوبة مواجهة «ريال مدريد إفريقيا» فى نصف النهائى. وكتبت شبكة «CNNBRASIL» على موقعها الإلكترونى: «الأهلى يواجه فلومينينسى فى المونديال، بعد أن هزم اتحاد بنزيما بنتيجة ٣-١، ليواجه الفريق البرازيلى فى نصف النهائى».

وقالت صحيفة «OUL» البرازيلية: «نجح الأهلى فى التغلب على الاتحاد، وضرب موعدًا مع فلومينينسى فى نصف نهائى مونديال الأندية، بعدما فاز الفريق المصرى بنتيجة ٣-١ فى مدينة الملك عبدالله الرياضية».

وأضافت: «أهدر كريم بنزيما ركلة جزاء، فى لحظة حاسمة، خلال المباراة لصالح الاتحاد، عندما كان الأهلى متقدمًا بهدف معلول، وفى الشوط الثانى سجل الأهلى هدفين فى غضون ٣ دقائق، مع العلم أن الاتحاد لم يضغط نهائيًا، لكنه سجل هدفًا فى النهاية». أما شبكة «ESPN» العالمية فى نسختها البرازيلية فحذرت من خطورة بعض لاعبى الأهلى، وعلى رأسهم محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، الذى تصدى لركلة جزاء من «بنزيما»، وتألق فى التصدى لعدة كرات خلال المواجهة، إلى جانب بيرسى تاو، الذى نال جائزة «أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية»، مشيدة فى الوقت ذاته بخبرة مدرب الفريق مارسيل كولر.

وهنأ مانشستر سيتى الإنجليزى الأهلى بعد فوزه على اتحاد جدة. وكتب «السيتى» عبر حسابه على مواقع «X»: «تهانينا لنادى الأهلى على التأهل إلى نصف نهائى كأس العالم للأندية». قبل أن يرد عليه الحساب الرسمى لنادى الأهلى «أخلاق الأبطال.. نراكم قريبًا».

وقال الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، معلقًا على فوز الأهلى: «الأهلى إلى نصف نهائى مونديال الأندية بعد فوز مقنع على اتحاد جدة السعودى».

بينما كتب اتحاد الكرة السعودى، عبر حسابه الرسمى على «X»: «نهاية المباراة، ممثل الوطن ‎الاتحاد يخسر أمام الأهلى المصرى ضمن كأس العالم للأندية، حظ أوفر لفريق ‎الاتحاد فى المشاركات المقبلة».