الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: نتحمل مسئولية قتل المحتجزين الثلاثة فى غزة

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إنه يتحمل مسئولية قتل المحتجزين الثلاثة في قطاع غزة أمس، وذلك وفقًا لخبر نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن عن أن جنوده قتلوا ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين بالخطأ في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجنود اشتبهوا فيهم بأنهم أشخاص تابعون للمقاومة الفلسطينية.

وفي نفس السياق، نظم عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة عدة تظاهرات منذ أمس، أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، لمطالبة حكومة نتنياهو بوقف القتال وبدء المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية.

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين الثلاثة هرتسي هاليفي غزة قطاع غزة

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