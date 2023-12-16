اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين يرثيان أمير دولة الكويت

تقدم اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين برئاسة مسعد فودة بنعي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

ونشر اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين بيانًا رسميًا تضمن خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي وأسرة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجاء نص البيان:

وداعًا أمير القلوب والمحبة.. رحلة عطاء إنسانية مرت كطيف متوهج أنار الدروب لأبناء الشعب الكويتي صفاء القلب ومخبتكم للأرض والشعب رمزًا للانتماء والإخلاص تحملت بفروسية ضراوة المرض صابرًا ومثابرًا.. أيقونة إنسانية".

وأضاف البيان: "نشاطركم الأحزان وخالص التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

يذكر أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (مواليد 25 يونيو 1937) منذ 29 سبتمبر 2020، وهو الأمير السادس عشر بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.