عاجل.. بعد طلاقهما.. ناقد فني يكشف كواليس الخلاف بين شيرين وحسام (فيديو)

كشف الناقد الفني أحمد السماحي، عن بعض الكواليس التي أحاطت بانفصال وطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وأعرب السماحي، في حوار خاص مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة قناة "صدى البلد"، عن دهشته من سلوك الطرفين اللذين تعاملا بحكمة وهدوء مع الأزمة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع حدوث مشاكل وفضائح لشيرين بسبب طبيعة شخصيتها النارية والمتهورة.

وأشاد السماحي بشيرين عبد الوهاب ووصفها بأنها "أيقونة للغناء في مصر"، وقال إنها نجمة كبيرة تستحق الاحترام والتقدير، وأن طلاقها من حسام حبيب لم يؤثر على مكانتها الفنية أو شعبيتها بين جمهورها.

وأوضح أن الطلاق بين الزوجين لم يكن مفاجئا، بل كان نتيجة لتراكمات وخلافات استمرت لفترة طويلة، وأنهما اتفقا على الانفصال بشكل ودي وسلمي، مشيرا إلى أن زواج شيرين وحسام كان غير موفق من البداية، لأنه لم يضف شيئا جديدا لمسيرتهما الفنية، بل على العكس، كان يشكل عبئا نفسيا على حسام حبيب الذي اضطر للتخلي عن موهبته وشهرته كمطرب، والاكتفاء بدور "زوج الست".