الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لوتون تاون يعلن استفاقة "لوكير" بعد سقوطه فى مباراة بورنموث

سقوط لاعب لوتون تاون
سقوط لاعب لوتون تاون ودخوله في إغماء

أعلن نادي لوتون تاون الإنجليزي، عن استفاقة توم لوكير لاعب الفريق بعد سقوطه بشكل مروع في مباراة الفريق أمام بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسقط لوكير وحده دون تدخل أثناء مباراة بورنموث أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي قبل أن يهرع الأطباء ويتم نقل اللاعب إلى المستشفى.

وتم تأجيل المباراة بين بورنموث ولوتون تاون، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

ونشر لوتون تاون بيانًا عبر حسابه على تويتر جاء كالتالي: "نصلي من أجل قائدنا توم لوكير الذي استجاب بحمد الله وتم نقله إلى المستشفى".

وأضاف: "لا نعرف المدى الكامل لما حدث وما الخطوات التالية في تلك المرحلة، لكننا نشكر بورنموث والطاقم الطبي في كلا الجانبين على الاستجابة الفورية التي كانت مذهلة للغاية".

وتابع البيان: "نأسف لجميع المشجعين على عدم استكمال اللقاء، لأن اللاعبين من كلا الفريقين لم يكونوا في حالة ذهنية جيدة لمواصلة المباراة بعد رؤية زميلهم وصديقهم يغادر بتلك الطريقة، ولم يتمكن الجهاز الفني من الاستمرار في إدارة المباراة".

وأتم البيان: "نشكر الجميع على التصفيق والغناء للاعبنا لوكير داخل الملعب في مثل هذا الوقت العصيب".

اقرأ أيضًا.. بسبب أزمة صحية لـ"توم لوكير".. تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون بالدورى الإنجليزى

بسبب أزمة صحية لـ"توم لوكير".. تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون بالدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون ببطولة البريميرليج.

وتعرض توم لوكير، مدافع وقائد فريق لوتون تاون لأزمة صحية أثناء اللعب، سقط على إثرها على أرض الملعب ما دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب وطلب التدخل السريع من قبل الجهاز الطبي الخاص بالفريق، واستمرت محاولات علاجه لفترة أكثر من 10 دقائق قبل أن يخرج محمولًا على نقالة إلى خارج الملعب.

وقال بيان رابطة الدوري الإنجليزي: "مباراة بورنموث ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي تم تأجيلها بسبب أزمة صحية لأحد اللاعبين".
وأضاف: "تعاطفنا مع توم لوكير وكل اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم".

وتوقفت المباراة عند نتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وأفادت شبكة قنوات بي إن سبورتس قبل إيقاف المباراة، نقلًا عن مصادرها في ملعب المباراة بأن اللاعب استجاب للعلاج وفي حالة صحية جيدة.

اصابة قائد لوتون تاون لوتون تاون بورنموث الدورى الانجليزى مباراة لوتون تاون وبورنموث

مواد متعلقة

أزمة صحية لقائد لوتون تاون تتسبب فى إيقاف مباراة فريقه ضد بورنموث

لوتون تاون يتقدم على مانشستر سيتى بهدف فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟