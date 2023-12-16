لوتون تاون يعلن استفاقة "لوكير" بعد سقوطه فى مباراة بورنموث

أعلن نادي لوتون تاون الإنجليزي، عن استفاقة توم لوكير لاعب الفريق بعد سقوطه بشكل مروع في مباراة الفريق أمام بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسقط لوكير وحده دون تدخل أثناء مباراة بورنموث أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي قبل أن يهرع الأطباء ويتم نقل اللاعب إلى المستشفى.

وتم تأجيل المباراة بين بورنموث ولوتون تاون، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

ونشر لوتون تاون بيانًا عبر حسابه على تويتر جاء كالتالي: "نصلي من أجل قائدنا توم لوكير الذي استجاب بحمد الله وتم نقله إلى المستشفى".

وأضاف: "لا نعرف المدى الكامل لما حدث وما الخطوات التالية في تلك المرحلة، لكننا نشكر بورنموث والطاقم الطبي في كلا الجانبين على الاستجابة الفورية التي كانت مذهلة للغاية".

وتابع البيان: "نأسف لجميع المشجعين على عدم استكمال اللقاء، لأن اللاعبين من كلا الفريقين لم يكونوا في حالة ذهنية جيدة لمواصلة المباراة بعد رؤية زميلهم وصديقهم يغادر بتلك الطريقة، ولم يتمكن الجهاز الفني من الاستمرار في إدارة المباراة".

وأتم البيان: "نشكر الجميع على التصفيق والغناء للاعبنا لوكير داخل الملعب في مثل هذا الوقت العصيب".

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بسبب أزمة صحية لـ"توم لوكير".. تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون بالدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون ببطولة البريميرليج.

وتعرض توم لوكير، مدافع وقائد فريق لوتون تاون لأزمة صحية أثناء اللعب، سقط على إثرها على أرض الملعب ما دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب وطلب التدخل السريع من قبل الجهاز الطبي الخاص بالفريق، واستمرت محاولات علاجه لفترة أكثر من 10 دقائق قبل أن يخرج محمولًا على نقالة إلى خارج الملعب.

وقال بيان رابطة الدوري الإنجليزي: "مباراة بورنموث ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي تم تأجيلها بسبب أزمة صحية لأحد اللاعبين".

وأضاف: "تعاطفنا مع توم لوكير وكل اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم".

وتوقفت المباراة عند نتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وأفادت شبكة قنوات بي إن سبورتس قبل إيقاف المباراة، نقلًا عن مصادرها في ملعب المباراة بأن اللاعب استجاب للعلاج وفي حالة صحية جيدة.