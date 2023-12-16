أزمة صحية لقائد لوتون تاون تتسبب في إيقاف مباراة فريقه ضد بورنموث

توقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون ضمن لقاءات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بعد إصابة أحد لاعبي فريق لوتون تاون.



وتعرض توم لوكير، مدافع وقائد فريق لوتون تاون لأزمة صحية أثناء اللعب، سقط على إثرها على أرض الملعب مما دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب وطلب التدخل السريع من قبل الجهاز الطبي الخاص بالفريق.

وشوهد لوكير ساقطًا على أرض الملعب أثناء سير المباراة في الدقيقة 59 وهو ما دفع الحكم لإيقاف اللعب سريعًا، وتحركت الأطقم الطبية من أجل تقديم العلاج اللازم له، واستمر العلاج لمدة قاربت العشر دقائق قبل أن يخرج لوكر محمولًا على نقالة إلى خارج الملعب.



وكتب جاري لينكير، نجم فريق ليفربول السابق عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "إكس": "مشاهد مثيرة للقلق في ملعب بورنموث بسبب سقوط توم لوكير، قائد فريق لوتون تاون على الملعب، كلا الفريقين تركا أرض الملعب.

وأوقف حكم المباراة اللعب بشكل مؤقت بعد مغادرة لاعبي الفريقين لأرض الملعب، في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأن استكمال المباراة من عدمها.