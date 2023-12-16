السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هاري ماجواير يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر

هاري ماجواير
هاري ماجواير

توّج النجم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال شهر نوفمبر المنصرم.

هاري ماجواير يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفة في إنجلترا، اليوم السبت، فوز هاري ماجواير بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر نوفمبر المنصرم.

 

يأتي ذلك بعدما تألق هاري ماجواير رفقة ناديه مانشستر يونايتد خلال شهر نوفمبر المنصرم، حيث ساهم في قيادة فريقه نحو تحقيق ثلاث انتصارات دون اهتزاز شباكه.

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز أمام كل من: فولهام (بنتيجة 1-0)، لوتون تاون (بنتيجة 1-0)، إيفرتون (بنتيجة 3-0).

وتُعد هذه الجائزة الثانية التي يتوّج بها هاري ماجواير خلال شهر نوفمبر المنصرم، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. لمطالعة التفاصيل من هنا.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية ونارية أمام نظيره ليفربول، في قمة شرسة على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 37 نقطة.

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