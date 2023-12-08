الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماجواير يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

هاري ماجواير
هاري ماجواير

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر نوفمبر الماضي.

وكان المحترف المصري محمد صلاح قد فاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر أكتوبر.

هاري ماجواير يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته

وفاز هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، عن شهر نوفمبر 2023، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

وحصد ماجواير الجائزة بعدما قاد مانشستر يونايتد لتحقيق الانتصار في 3 مباريات، وقادهم للخروج بشباك نظيفة، ليسهم في خروج الفريق من كبوته.

وتفوق ماجواير على منافسيه من المرشحين، وهم جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي، ورحيم ستيرلينج مهاجم تشيلسي، وأنتوني جوردون جناح فريق نيوكاسل يونايتد، وتوماس كامينيسكي حارس لوتون تاون، إضافة لـ ماركوس تافيرنييه لاعب بورنموث.

افضل لاعب الدورى الانجليزى هاري ماجواير ماجواير بريميرليج

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