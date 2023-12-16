بسبب أزمة صحية لـ"توم لوكير".. تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون بالدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تأجيل مباراة بورنموث ولوتون تاون ببطولة البريميرليج.

وتعرض توم لوكير، مدافع وقائد فريق لوتون تاون لأزمة صحية أثناء اللعب، سقط على إثرها على أرض الملعب ما دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب وطلب التدخل السريع من قبل الجهاز الطبي الخاص بالفريق، واستمرت محاولات علاجه لفترة أكثر من 10 دقائق قبل أن يخرج محمولًا على نقالة إلى خارج الملعب.

وقال بيان رابطة الدوري الإنجليزي: "مباراة بورنموث ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي تم تأجيلها بسبب أزمة صحية لأحد اللاعبين".

وأضاف: "تعاطفنا مع توم لوكير وكل اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم".

وتوقفت المباراة عند نتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وأفادت شبكة قنوات بي إن سبورتس قبل إيقاف المباراة، نقلًا عن مصادرها في ملعب المباراة أن اللاعب استجاب للعلاج وفي حالة صحية جيدة.