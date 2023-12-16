تعليق عدلى القيعى على فوز الأهلى على اتحاد جدة فى مونديال الأندية (فيديو)

علق المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على فوز الأهلي على اتحاد جدة في مونديال الأندية، قائلًا إن المصريين في المملكة العربية السعودية كانت ثقتهم في الأهلي قوية جدًا قبل المباراة وبعدها، وهذه الثقة كانت تبدد مخاوفنا، وعندما كنت أقابلهم كانوا يعطونني طاقة إيجابية جدًا.

وأضاف القيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن الكبسة والطعمية مجرّد دعابات، فهم أنفسهم يقولون لنا إنهم يداعبون بعضهم البعض لا طرف يغضب من الطرف الآخر، معقبًا: "وجدنا حفاوة واحتراما شعبويا ورسميا".

وتابع: "عندما شاهدت الجماهير المشجعة للنادي الأهلي تفاءلت جدًا وشعرت بمدى ثقة الجماهير في الأهلي".

وأشار إلى أن لاعبي الاتحاد كانوا يطمحون للفاينال، حيث كانوا يتحدثون عن طمعهم في اللقب وهو طمع مشروع، فعندما نرى كتيبة النجوم المتواجدة لديهم، وفي نفس الوقت كانوا قبل المباراة بيوم فريق كامل، لافتًا إلى أن الأهلي استطاع أن يفوز من خلال خطة احترافية، فعلى سبيل المثال كابتن الخطيب قرر أن يختص الفندق على اللعيبة فقط والجهاز الطبي والجهاز الإداري والفني.