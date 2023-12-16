الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعليق عدلى القيعى على فوز الأهلى على اتحاد جدة فى مونديال الأندية (فيديو)

فوز الأهلي على اتحاد
فوز الأهلي على اتحاد جدة

علق المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على فوز الأهلي على اتحاد جدة في مونديال الأندية، قائلًا إن المصريين في المملكة العربية السعودية كانت ثقتهم في الأهلي قوية جدًا قبل المباراة وبعدها، وهذه الثقة كانت تبدد مخاوفنا، وعندما كنت أقابلهم كانوا يعطونني طاقة إيجابية جدًا.

 

وأضاف القيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن الكبسة والطعمية مجرّد دعابات، فهم أنفسهم يقولون لنا إنهم يداعبون بعضهم البعض لا طرف يغضب من الطرف الآخر، معقبًا: "وجدنا حفاوة واحتراما شعبويا ورسميا". 

 

وتابع: "عندما شاهدت الجماهير المشجعة للنادي الأهلي تفاءلت جدًا وشعرت بمدى ثقة الجماهير في الأهلي". 

 

وأشار إلى أن لاعبي الاتحاد كانوا يطمحون للفاينال، حيث كانوا يتحدثون عن طمعهم في اللقب وهو طمع مشروع، فعندما نرى كتيبة النجوم المتواجدة لديهم، وفي نفس الوقت كانوا قبل المباراة بيوم فريق كامل، لافتًا إلى أن الأهلي استطاع أن يفوز من خلال خطة احترافية، فعلى سبيل المثال كابتن الخطيب قرر  أن يختص الفندق على اللعيبة فقط والجهاز الطبي والجهاز الإداري والفني.

المهندس عدلي القيعي الاهلى اتحاد جدة فوز الأهلي مونديال الاندية

مواد متعلقة

كيف نجدد النوايا مع الله ونتخلص من النظرة التشاؤمية للأمور؟.. داعية تجيب

مايا مرسى: سيدات المحافظات يتحدثن معى عن الرئيس كأنه أحد أفراد أسرهن وليس فقط رئيس الجمهورية

تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة فى 8 محافظات (فيديو)

مايا مرسى لـ"الشاهد": الإخوان خرقوا كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة

مايا مرسى لـ"الشاهد": قتلة الرئيس السادات كانوا من العاملين على رصد حقوق المرأة فى عهد الإخوان

مايا مرسى لـ"الشاهد": حراك المرأة فى 2013 كان بمثابة النسخة الثانية من ثورة 1919م

مايا مرسى لـ "الشاهد": شاركت فى ميثاق المرأة المصرية.. ووقّعت عليه أكثر من نصف مليون سيدة

مايا مرسى تكشف لـ"الشاهد": الإخوان خططوا لإلغاء المجلس القومى للمرأة

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟