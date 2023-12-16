كيف نجدد النوايا مع الله ونتخلص من النظرة التشاؤمية للأمور؟.. داعية تجيب

أوضحت الدكتورة ياسمين الحصري، الداعية الإسلامية، كيف يتم تجديد النوايا مع الله سبحانه وتعالى والتخلص من النظرة التشاؤمية للأمور؟، قائلة: "إن الإنسان عندما يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى عليه، وعندما يعيش في كنف الله ورعايته وحبه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكر محبة الله تعالى لخلقه وإكرامه له، عليه أن يستشعر كيف يحزن وييأس ويقنط، فرحمة الله واسعة وخيره عام".

وأضافت الدكتورة ياسمين الحصري، خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة cbc، أن الله سبحانه وتعالى فتح لنا كل أبواب السعي والخير حتى ننعم ونتفاءل ونحب بعضنا البعض ونسعى في الأرض ونفرح بالإنجازات وبالخير الذي فتحه لنا الله سبحانه وتعالى، مستشهدة بقوله تعالى "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ * فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ".

وأشارت إلى أنه كلما استشعرنا وجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وتذكر المواقف التي مر بها والعنت الذي لاقاه، حتى أهله الذين صدوا عن الذكر وواجهوه بمشاكل وحاولوا أن ينالوا منه ويقتلوه، لكنه هاجر من بلده وهي أعز البلاد إليه.