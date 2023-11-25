السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في ذكرى رحيل "صوت السماء".. أسرار عن الشيخ خليل الحصري (فيديو)

الحاجة ياسمين الحصري
الحاجة ياسمين الحصري

كشفت الحاجة ياسمين الحصري، حكايات وأسرار عن والدها الشيخ محمود خليل الحصري، في ذكرى رحيله والذي أكدت أنه تربى يتيم، مشيرة إلى أن "الحصري" هو لقب وليس اسمه، وذلك نسبة لمهنة أجداده في الفيوم.

وأكدت الحاجة ياسمين الحصري، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" خلال حلقة اليوم والمذاع على فضائية cbc، أن جدها رأى في المنام أن سلسلة الضهر الخاصة به كانت بمثابة عنقود عنب، في إشارة إلى أنه والداها سيكون من حفظة القرآن الكريم.

ونوهت أن والدها كان يبر أمه بشكل كبير، حيث كان يجلس تحت قدمها ويغسل لها رجلها، ويمشط شعرها، وتعلم أصول القرآن الكريم في مسجد الأحمدى قبل دخوله الأزهر.

وأشارت الحاجة ياسمين الحصري، إلى أن أول جمع صوتي للقرآن الكريم كان لوالدها، مشيرة إلى أنه قرأ القرآن الكريم في قاعة الكونجرس، الأمر الذي جعله يلقب لـ"صوت السماء".

الشيخ محمود خليل الحصري محمود خليل الحصري الحاجة ياسمين الستات مايعرفوش يكدبوا فضائية CBC cbc ياسمين الحصري

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