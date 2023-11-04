ياسمين الحصرى: "المرأة الفلسطينية هى كل المجتمع"

أشادت الحاجة ياسمين الحصري، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع بفضائية cbc، بالمرأة الفلسطينية، في ظل ما تواجهه من فقدان للأحباء من أولادها وأحبائها.

قالت الحصري، إن المرأة الفلسطينية، هي كل المجتمع، حيث إنها تربت على الدين وتربية الأولاد والرجال والمجاهدين، مشيرة إلى أنها تربت على الخلق العظيم والتراث.

ونوهت، بأنها السيدة الفلسطينية مثال حي للتماسك والصبر، حيث تمتلك الإرادة والقوة، لا تجدها في سيدة أخرى، حيث شبهتها بنساء الصحابة في الجَلد والقوة.