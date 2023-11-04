السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التموين: مبادرة تخفيض الأسعار مستمرة لمدة 6 أشهر

الستات ميعرفوش يكدبوا
الستات ميعرفوش يكدبوا

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، من أحد المجمعات الاستهلاكية، أن مبادرة "تخفيض الأسعار" تواصل عملها للأسبوع الرابع، من التأكد لوصول السلع للمواطن.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن المبادرة تضم تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية من 15% إلى 25% تشمل الزيت والسكر والأرز والبيض والدواجن والألبان، حيث تم ضخ كمية كبيرة من السلع بالأسعار الجديدة.

وأضاف، أن الحكومة تكفلت أسعار هذه السلع، مؤكدًا أن المبادرة مدتها 6 أشهر، بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة.

ونوّه المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه يتم رصد ومراقبة كل السلاسل التي تتضمن المبادرة من خلال متابعة الأسعار، وذلك من خلال تدوين الأسعار على المنتجات.

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