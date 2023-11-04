7094 طنًا حجم المساعدات لغزة منها 5900 طن من مصر

أكدت إيمان عزالدين مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن حجم المساعدات التي قدمت لغزة تجاوز 7094 طنًا، منها 5900 طن من مصر وحدها.

وأضافت "عزالدين"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، أنه تم تسليم 6000 طن مساعدات لغزة، منها 1456 أدوية، 2059 طنًا من المياه، 1373 طنًا من الأغذية، و329 طنًا من البطاطين والملابس.

وأشارت إلى أن هناك 69 طائرة وصلت من جميع أنحاء العالم، مضيفة أن هناك 1000 شاحنة تنتظر الدخول أمام معبر رفح؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني في الأزمة الحالية.