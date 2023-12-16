مصدر بـ"تعليم القاهرة" يكشف طريقة عقد اختبارات الشهادة الإعدادية

كشف مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن طريقة عقد اختبارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، سواء بالشكل المتعارف عليه أم البوكليت، وفقًا لرغبة المحافظ.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن محافظ القاهرة قرر أن تكون اختبارات الشهادة الإعدادية بنظام الامتحان التقليدي المتعارف عليه وليس بنظام البوكليت.

جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول

وأوضح أن اختبارات الفصل الدراسي الأول، تبدأ في بداية شهر يناير المقبل وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتابع أنه جارٍ إعداد جداول الاختبارات.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أنه يتم تطوير الأنشطة الطلابية، قائلة: مثلما يتم تطوير المناهج يتم أيضًا تطوير الأنشطة، وخرجنا من عباءة الأنشطة التقليدية إلى الأنشطة الإبداعية التى تكشف مواعيد وقدرات الطلاب فى كثير من الألعاب والممارسات الرياضية، مضيفة أن هناك جزءًا كبيرًا من الأنشطة تم تطويره.