السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"تعليم القاهرة" يكشف طريقة عقد اختبارات الشهادة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشف مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن طريقة عقد اختبارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، سواء بالشكل المتعارف عليه أم البوكليت، وفقًا لرغبة المحافظ.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن محافظ القاهرة قرر أن تكون اختبارات الشهادة الإعدادية بنظام الامتحان التقليدي المتعارف عليه وليس بنظام البوكليت.

جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول 

وأوضح أن اختبارات الفصل الدراسي الأول، تبدأ في بداية شهر يناير المقبل وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتابع أنه جارٍ إعداد جداول الاختبارات.

مصادر بـ"التعليم": امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مستوى الطالب المتوسط


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أنه يتم تطوير الأنشطة الطلابية، قائلة: مثلما يتم تطوير المناهج يتم أيضًا تطوير الأنشطة، وخرجنا من عباءة الأنشطة التقليدية إلى الأنشطة الإبداعية التى تكشف مواعيد وقدرات الطلاب فى كثير من الألعاب والممارسات الرياضية، مضيفة أن هناك جزءًا كبيرًا من الأنشطة تم تطويره.

الشهادة الاعدادية نظام الامتحان الاختبارات للفصل الدراسي الأول جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول خريطة الزمنية

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