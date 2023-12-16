السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تعاين حريقًا اندلع داخل مصنع منشية ناصر بالقاهرة

حريق اندلع داخل مصنع
حريق اندلع داخل مصنع منشية ناصر

تعاين جهات التحقيق المختصة حريقًا هائلًا اندلع داخل مصنع ملابس بمنطقة منشية ناصر بالقاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، كما طلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق، وكلفت رجال المعمل الأجنائي بإجراء فحص للحريق لمعرفة أسبابه وملابساته، وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عن أن الحريق التهم الطوابق الخامس والسادس والسابع.

النيابة تعاين حريقًا اندلع داخل مصنع منشية ناصر بالقاهرة

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، مفادها نشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 7 طوابق، بشارع أبوأمين بمحطة المزلقان بمنشية ناصر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ6 سيارات إطفاء إلى محل اندلاع النيران، وتمت محاصرة النيران وفرض كردون أمني والسيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وتولت النيابة التحقيق.

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