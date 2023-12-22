كابوريا: وجود الحمام على قمة مجموعته ليس مفاجأة وأطالب محافظ مطروح بدعم الفريق

أعرب محمد لطفى كابوريا المدير الفني لفريق الحمام المطروحي عن سعادته بوجود فريقه في صدارة المجموعة الثالثة " 2 " في دوري القسم الثاني " ب " بعد فوزه الكبير على الأوليمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وارتفاع رصيده إلى 15 نقطة متساويا مع فريق سبورتنج السكندري.

وأكد كابوريا أن الفوز على الأوليمبي له أهمية خاصة لأنه تحقق على فريق ينافس من أجل الصعود وواحد من أكبر الأندية الجماهيرية في الكرة المصرية وهو ماسيمنح لاعبي الحمام دفعة معنوية كبيرة ويزيد إصرارهم على استكمال المشوار الناجح من أجل الصعود لدورى المحترفين.

وشدد المدير الفني لفريق الحمام على أن وجود فريقه على قمة مجموعته ليس مفاجأة رغم أنه يعتمد على لاعبين أكفاء معظمهم من صغار السن ولديهم الرغبة في تحقيق انجاز كبير لهم وللفريق من أجل كتابة تاريخ للجميع داخل النادى .

وتحدث كابوريا عن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وأكد أنه سيكون هناك تدعيمات ولكن في أضيق الحدود طبقا لامكانات النادي المالية في ظل وجود لاعبين بالفريق على أعلى مستوى وأنه سيكمل بهم المشوار حتى النهاية.

وعن المباراة المقبلة أمام فريق دلفي أكد كابوريا أنها المباراة الأخيرة في الدور الأول وأمام فريق قوي ينافس أيضا على الصعود لدوري المحترفين لذلك ستكون المباراة في منتهى القوة والندية مؤكدا أنه بدأ الإستعداد من اليوم رغم وجود فترة توقف لمدة أسبوع لإقامة مباريات بطولة كأس مصر ستمنحه الفرصة لتجهيز المصابين وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية التي سيتم تطبيقها في المباراة.

وفي ختام حديث طالب المدير الفني لفريق لحمام محافظ مطروح بالوقوف مع الفريق ودعمه ماديا بجانب نور رسلان رئيس النادى الذى يحاول بشتى الطرق تذليل كافة العقبات من أجل استكمال المشوار الناجح والمنافسة بقوة على الصعود لدوري المحترفين.