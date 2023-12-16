الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أجندة إجازات 2024 الرسمية لموظفي الدولة وطلاب المدارس

اجازات
اجازات

أجندة إجازات 2024 من أكثر الموضوعات بحثاًَ على محركات الإنترنت من قبل المواطنين بمحافظات مصر خلال الساعات الماضية حيث تزايدة عمليات البحث عبر موقع “جوجل” من قبل الموظفين والطلاب لمعرفة قائمة الإجازات الرسمية مع حلول العام الجديد، استعدادًا للإجازة لتقضية وقت ممتع مع الأهل والاصدقاء، بعيدًا عن روتين العمل اليومي.

أجندة إجازات 2024 

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة أجندة اجازات 2024، لذلك يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير جميع التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية للحصول على أجندة إجازات والتي يحصل فيها موظفي القطاع العام والخاص على إجازات بأجر كامل ويتم فيها تعطيل كافة المصالح الحكومية والهيئات وفقا لقانون العمل المصري حيث تشمل الإجازات التالية:-

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أجندة إجازات عام 2024.. وعدد اجازات موظفي الدولة طوال العام

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2024

يحصل المواطنون في مصر على إجازات رسمية في العام الجديد 2024 وإليكم التفاصيل الكاملة التي تتمثل كالآتي:

 أجندة اجازات 2024 للموظفين والطلاب
  • يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024 إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة.
  • الفترة من يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل وحتى يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 إجازة الفطر المبارك.
  • يوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال.
  • يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.
  • الفترة من يوم الاثنين الموافق 17يونيو وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 إجازة ثورة يونيو.
  • يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 إجازة عيد رأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 إجازة ثورة 23 يوليو 1952.
  • يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024 إجازة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 إجازة انتصارات أكتوبر 1973.

والجدير بالذكر، أن عدد  أجندة إجازات 2024 تصل إلى نحو 16 يوما من الإجازات الرسمية والمناسبات والأعياد الدينية ومن المتوقع أن يتم ترحيل بعض المواعيد لتتناسب مع عطلات نهاية الأسبوع.

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