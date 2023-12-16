السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات لطالب قتل شخصا بمركز طما في سوهاج

سجن
سجن

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، طالب بالسجن 7 سنوات لقتله المجنى عليه"ا.ع" بأن أطلق عليه النار من بندقية آلية بدائرة مركز طما.

 صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

البداية أحداث الواقعة  تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح الى مما أسفر عن مصرعه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات سوهاج قتل بندقية آلية بدائرة مركز طما المستشار أحمد عبد المنعم محمود المستشفى جثة هامدة خلافات بين الطرفين اجهزة الامن

مواد متعلقة

السجن من 3 سنوات لـ10 سنوات لأشقاء بتهمة قتل شخص في سوهاج

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شخص وسرقته فى القناطر الخيرية

الحبس 3 سنوات مع الشغل لمتهم بالشروع فى قتل مواطن بسوهاج

خلاف على مبلغ مالى ينتهى بجريمة قتل في الأقصر

الأكثر قراءة

إسرائيل تبحث استئناف مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى في غزة

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

كيف تتصدى حماس لضربات "الميركافا".. قوة الاحتلال الضاربة فى غزة

الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال دمر مستشفى كمال عدوان ودفن مرضى أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

جلال حمام

بايدن يدفع الثمن!

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟