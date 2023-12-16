السجن 7 سنوات لطالب قتل شخصا بمركز طما في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، طالب بالسجن 7 سنوات لقتله المجنى عليه"ا.ع" بأن أطلق عليه النار من بندقية آلية بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

البداية أحداث الواقعة تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح الى مما أسفر عن مصرعه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.