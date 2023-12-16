السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شخص وسرقته في القناطر الخيرية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة،  ، تأجيل نظر قضية مقتل شخص علي يد عاطلين، باستخدام سلاح ناري "بندقية آلية" وسنجة وكماشة، لسرقته ليلا بأرضه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة الخميس المقبل للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار  برئاسة المستشار أشرف فتحي ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمى، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل.

كشف  أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7726 لسنة 2023 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 105 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س ف"،47 سنة، مقيم قرنفيل مركز القناطر الخيرية، و"جمعة ن ج"،  26 سنة، مقيم محطة برشوم مركز طوخ، لأنهما في يوم 2 / 8 / 2022، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتلًا المجنى عليه حسن عاشور محمد عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدًا العزم علي قتل المجني عليه، وأعدا العدة لذلك الغرض سلاحًا ناريًا وأداة "بندقية آلية - قطعة حديدية"، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التي كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فاستقرت إحداها بجسده، وأقبل المتهم الثاني على التعدي عليه بالضرب مستخدمًا في تلك الأداة المار بيانها محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 

كما أضاف  أمر الإحالة، أنه قد ارتبطت تلك الجناية بجنحة وهي أنهما فى ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا الاشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حسن عاشور محمد بأرضه، وكان ذلك ليلًا حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالاوراق، كما حازًا وأحرزًا سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا ذخائر "23 طلقة"، مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الوصف السابق، وحازا وأحرزا سلاحًا أبيض وأداة بدون ترخيص "سنجة، كماشة"، بغير مسوغ قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

 

محكمة جنايات شبرا الخيمة مقتل شخص عاطلين بندقية آلية مركز شرطة القناطر الخيرية

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