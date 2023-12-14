الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

15 عامًا لسائق بتهمة قتل عامل بسبب خلاف فى الوراق

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة سائقا بالسجن 15 عامًا، بتهمة قتل عامل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما بالوراق.

البداية كانت بورود بلاغ من مستشفى الوراق بوصول شاب في العقد الثالث مصابًا بطعنات متفرقة في الجسد، وتوفي بسبب إصابة في المستشفى.

وكشف أمر الإحالة بالقضية أن المتهم"ف.ع"  قد بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما، حيث أعد له سلاحا أبيض “مطواة”.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت الإحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

سائق السجن 15 عاما قتل عامل الوراق

مواد متعلقة

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة في العجوزة

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: هزيمة «حماس» ليست سهلة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

عاجل.. «الدستور» تحقق: كيف نستفيد من تجربة الانتخابات الرئاسية فى تطوير الحياة السياسية فى مصر؟

المدير الفنى للزمالك: "الفريق مكنش فى يومه النهاردة"

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة