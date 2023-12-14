15 عامًا لسائق بتهمة قتل عامل بسبب خلاف فى الوراق

عاقبت محكمة جنايات الجيزة سائقا بالسجن 15 عامًا، بتهمة قتل عامل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما بالوراق.

البداية كانت بورود بلاغ من مستشفى الوراق بوصول شاب في العقد الثالث مصابًا بطعنات متفرقة في الجسد، وتوفي بسبب إصابة في المستشفى.

وكشف أمر الإحالة بالقضية أن المتهم"ف.ع" قد بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما، حيث أعد له سلاحا أبيض “مطواة”.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت الإحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.