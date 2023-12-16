ندوة توعوية حول التحصين ضد المخاطر الفكرية بجامعة حلوان حلوان

شاركت جامعة حلوان مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية 2024 حيث أدلى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بصوته فى الساعات الأولى من بداية ماراثون الانتخابات كما أدلى أعضاء مجلس الجامعة وإدارة الجامعة والطلاب.

وخلال أيام الانتخابات تابع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اللجنة المشكلة لمشاركة منتسبي الجامعة فى الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية فى جميع أيام الانتخابات الرئاسية.

كما شاركت مستشفي بدر الجامعي التابع لكلية الطب بجامعة حلوان، من أطباء وتمريض ووإداريين في العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية 2024. واحتشد طلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة حلوان،خلال الثلاث ايام للتوجه إلى لجان الاقتراع بلجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم ورفع الطلاب الأعلام المصرية وسط هتافات حماسية داعية للمشاركة، مُقدمين نموذجًا مشرفًا أمام العالم على الوعي الكامل والانتماء الوطني.

كما خرجت مسيرات طلابية بهدف تأييدهم للقيادة السياسية ورسم صورة للعالم تعكس ترابط المجتمع المصري الذي وقف على قلب رجل واحد، والتي كشفت عن رغبة حقيقة داخل كل مصري باستكمال مسيرة التنمية التي انطلقت منذ سنوات وتمضى الدولة في طريقها لاستكمالها في كافة القطاعات.



وتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الجليل الدكتور محمد النشار رئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الذي وافته المنية، معربا عن حزنه الشديد لرحيل هذا العالم الجليل، مؤكدًا أن الدكتور النشار قدّم خدمات جليلة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر طيلة مسيرته العلمية والأكاديمية الحافلة بالعطاء.

هذا ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان ندوة ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، بعنوان "الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

كما اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بمجلس إدارة نادى جامعة حلوان، والإحاطة علما بقرار إشهار نادي جامعة حلوان رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٣، وتم توضيح الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية.

واستقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الأستاذ إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، والأستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجريدة، ووفد من جريدة الجمهورية في رحاب جامعة حلوان، وقد أعرب قيادات جريدة الجمهورية عن شكرهما وتقديرهما للدكتور قنديل على الجهود البناءة والإنجازات التي حققتها الجامعة في خلال عام ٢٠٢٣ تحت قيادته، مثمنين دوره الفاعل في دعم البحث العلمي وتطوير التعليم بالجامعة.

كما أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية لكليتى العلوم، والتجارة لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطلاع على التطورات الحديثة بالكليات في إطار اهتمام الجامعة بمتابعة أعمال التحديث وفق الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية.

و شهد رئيس جامعة حلوان حفل تكريم الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، وأكد أن كلمات الامتنان والتقدير تزيد من المحبة والترابط بين أفراد المجتمع، كما تخلق جوًا من التعاون والألفة، وتجعل كل فرد يدرك أهمية دوره وقيمة مساهمات الآخرين، مما يعزز التماسك الاجتماعي.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على توفير فرص عمل مناسبة في سوق العمل لطلاب الجامعة، وتأكيدًا على الدور المجتمعي للجامعة، شارك 24 طالبًا وطالبة من طلاب كلية الآداب في حضور فعالية بشركة "فودافون، وتقديم عرض عن VOIS ومجالات عملها والدول الموجودة بها، وكيف يمكن أن ينضم الطلاب للشركة بعد التخرج.

ونظمت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان معًا نستطيع القضاء على الأمية من أجل رؤية مصر ٢٠٣٠، ضمن متطلبات مقرر التدريب الميداني لطلاب القسم التربوي لتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية

وحرصا من جامعة حلوان على اكتشاف المواهب شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان نهائي بطولة كرة القدم الخماسي، وانتهت المباراة بفوز كلية التربية الرياضية بالهرم بضربات الجزاء، وتم توزيع الجوائز على الفرق الثلاثة الأولى وهي كليات "التربية الرياضية بالهرم" في المركز الأول و"التجارة" في المركز الثاني و"الخدمة الاجتماعية" في المركز الثالث.

كما شاركت جامعة حلوان في بطولة الريشة الطائرة للجامعات المصرية التي أقيمت بالجامعة الأمريكية ضمن بطولات الدورة الـ51 "دورة الشهيد الرفاعي"، وحصلت الجامعة على المركز الثالث فى كلا من (فرق طلبة، فرق طالبات، زوجي طالبات).

ونظم الفريق العلمي بكلية الهندسة بحلوان وأسرة من أجل مصر المركزية مسابقة Sumo Robot الفريدة من نوعها لأول مرة على مستوى الجامعات، وشهدت المسابقة منافسة قوية بين 16 فريقًا من مختلف الجامعات والمعاهد في مصر، وفازت بالمراكز الخمسة الأولى الفرق التالية: كلية هندسة حلوان المركز الأول والثاني، كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان، المركز الثالث والرابع، والمركز الخامس فاز به المعهد التكنولوجي بالعاشر.

كما حصد منتخب جامعة حلوان لذوي الهمم أكبر عدد من الميداليات في بطولة ألعاب القوى للجامعات "دورة الشهيد الرفاعى" الـ 51، بواقع 6 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية، وجاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وايضا نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بجامعة حلوان، ضمن خطة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بطولة التايكوندو على مستوى كليات الجامعة. وتضمنت البطولة منافسات الكروجي والبومزا.