جامعة حلوان تحصد 6 ميداليات ذهبية في بطولة ألعاب القوى للجامعات بدورة الشهيد الرفاعى" الـ 51

حصد منتخب جامعة حلوان لذوي الهمم أكبر عدد من الميداليات في بطولة ألعاب القوى للجامعات "دورة الشهيد الرفاعى" الـ 51، بواقع 6 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية

وجاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وجاءت النتائج واسماء الابطال كالتالي

١-خالد ربيع مركز أول 100م ارجل سليمه

٢-محمد احمد عبد العزيز مركز اول 100م قصار القامه

٣-شهد علاء مركز اول 100م اعاقه سمعيه

٤-مريم نبيل مركز اول 200م اعاقه ذهنيه

*-محمد احمد عبد العزيز مركز اول 200م قصار القامة

٦-خالد ربيع مركز اول وثب طويل ارجل سليمه

٧-محمود محمد شفيق مركز ثاني 100 م قصار القامة

*-صبري خالد الهادي مركز ثاني 400 م اعاقه بصريه

٩-شهد علاء مركز ثاني 200 م اعاقة سمعية

١٠-اسماء خضر مركز ثاني 200 م ارجل سليمه

١١-ابراهيم محمد محمد مركز ثاني قذف القرص ارجل سليمه

١٢-ابراهيم محمد محمد مركز ثاني دفع الجله ارجل سليمه

١٣-شهنده ابراهيم مركز ثاني دفع الجله ارجل معاقه

١٤-شهنده ابراهيم مركز ثاني رمي الرمح ارجل معاقه

١٥-مريم نبيل مركز ثالث 100 م اعاقه ذهنيه

١٦-اسماء خضر مركز ثالث 100 م ارجل سليمه

١٧-احمد مؤمن مركز ثالث 100 م اعاقه ذهنيه*

١٨-محمود حمدي مركز ثالث وثب طويل اعاقه سمعيه

١٩-محمود محمد شفيق مركز ثالث دفع الجله قصار القامه

٢٠-كريم عادل مركز ثالث دفع الجله اعاقه بصريه

٢١-يوسف جمال مركز ثالث قذف القرص ارجل سليمه

٢٢-يوسف جمال مركز ثالث رمي الرمح ارجل سليمه

٢٣-احمد مؤمن مركز ثالث 200 م اعاقه ذهنيه



وجاءت المشاركة تحت إشراف كل من: الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، الأستاذ محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.