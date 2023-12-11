الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية لكليتى العلوم والتجارة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لكلية العلوم، وكان فى استقباله الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية ووكلاء الكلية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطلاع على التطويرات الحديثة بالكلية.

وتفقد الدكتور قنديل قاعات التدريس والمعامل، في إطار اهتمام الجامعة بمتابعة أعمال التحديث وفق الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية.

كما قام رئيس الجامعة بزيارة تفقدية لكلية التجارة وإدارة الأعمال، حيث التقى الدكتور جمال علي عميد الكلية، واطلع على آخر المستجدات بشأن الاختبارات الإلكترونية بالكلية.

وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة وضعت آليات للعمل بجدية من أول يوم دراسي، والعمل على تفعيل خطة الأنشطة الطلابية، كما تفقد منشآت الجامعة واللاند سكيب الداخلي.

ورافق رئيس الجامعة في جولته الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبدالرحيم، الأستاذة فريدة محمد هاشم أمناء الجامعة المساعدين، الأستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

في إطار حرص جامعة حلوان على توفير فرص عمل مناسبة في سوق العمل لطلاب الجامعة، وتأكيدًا على الدور المجتمعي للجامعة، شارك 24 طالبًا وطالبة من طلاب كلية الآداب من أقسام: اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية، اللغة الإسبانية، اللغة الإيطالية، في حضور فعالية بشركة "فودافون - Vodafone" بعنوان "Visit VOIS' initiative for university students"،  بمقر الشركة بالقرية الذكية.

حيث تم خلال الفعالية تقديم عرض عن VOIS ومجالات عملها والدول الموجودة بها، وكيف يمكن أن ينضم الطلاب للشركة بعد التخرج.

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

جامعة حلوان التجارة التطويرات الحديثة قاعات التدريس الاختبارات الالكترونية

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