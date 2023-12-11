جامعة القاهرة تواصل تنظيم مسيرات حاشدة من منتسبيها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024

منتسبي جامعة القاهرة يشكلون ملحمة في حب مصر ويؤكدون ضرورة الاصطفاف حول الوطن

تواصل جامعة القاهرة تنظيم مسيرات حاشدة تضم المئات من منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، تحت شعار "انزل شارك..مصر هي الأهم"، مرددين الهتافات والشعارات الوطنية وحاملين لأعلام مصر حتى الوصول إلى مقر اللجان الانتخابية بمدرسة السعيدية والمركز القومي للبحوث والمركز التكنولوجي بمجمع المصالح بالجيزة.

وعبر منتسبي جامعة القاهرة، عن فرحتهم للمشاركة في اليوم الثاني من هذا العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين ضرورة الاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية وإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن.

وكشفت مشاركات منتسبي جامعة القاهرة عن وعيهم الإيجابي وإدراكهم بالحقوق والواجبات الوطنية وأهمية دورهم في تشكيل مستقبل الوطن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة