وزيرا النقل والاتصالات ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون محطة قطار الملك فؤاد التاريخية

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بحضور عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، محطة قطار الملك فؤاد التاريخية أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» بمنطقة منشية فؤاد بكفر الشيخ بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

وحيث يأتي ذلك فى اطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي سبق وتم توقيعه بين وزارة النقل متمثله فى شركة ام او تى للاستثمار والتنمية الذراع الاستثمارى لوزارة النقل ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثله فى الهيئة القومية للبريد المصرى والذي يتيح إستغلال 13 موقع ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بغرض تقديم الخدمات البريدية المختلفة من خلال تلك المواقع والتي تشمل 11 موقع بمحطات قطارات السكك الحديدية بـــ “ الجيزة - بنها – دمنهور- سيدي بشر- الحامول – السويس- أسيوط - بني سويف- سوهاج – الأقصر- إدفو”، بالإضافة الى منح حق إستغلال مبنى الحركة البريدية الرئيسى برمسيس وكذا استغلال محطة الملك فؤاد الأثرية بكفر الشيخ.

إعادة ترميم ورفع كفاءة محطة الملك فؤاد

وقدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل التهنئة لكل أهالي كفر الشيخ بافتتاح مكتب بريد محطة الملك فؤاد والذي سيقدم خدمات مميزة لأهالي المحافظة مشيرا إلى أن تطوير وإعادة ترميم ورفع كفاءة محطة الملك فؤاد يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير كافة محطات السكك الحديدية على مستوي الجمهورية ومنها المحطات التى تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة وكذلك تطوير كافة المحطات التاريخية والأثرية مشيرا الى الانتهاء من تطوير المحطة التاريخية بالمنتزة بالتوازي مع وصيانة وترميم قطار الملك فاروق وحيث أصبحت المحطة مزارا تاريخيا وسياحيا.

كما أعلن الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم وضع مخطط لإنشاء محلات تجارية ومباني إدارية وعيادات وصيدليات بالأراضي الملاصقة للمحطة وبنفس الطراز المعماري الخاص بها لخدمة أهالي مدينة كفر الشيخ وهي هدية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لأهالي كفر الشيخ.

وأضاف الوزير ان هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسيه بالتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة للسعى نحو الجمهورية الجديدة والتى تهدف إلى العمل على رفع كفاءة كافة أجهزة ومرافق الدوله والإرتقاء بحياة المواطنين وتقديم اعلى مستوى من الخدمات لهم وفي اطار حرص وزارة النقل على إعادة تأهيل المحطات التاريخية مع الحفاظ على قيمتها التراثية وتوظيفها بما يعود بمردود إيجابى على المواطنين وذلك تأكيدا على اهتمام الدولة ببناء مجتمع حديث ارتكازا على تاريخ عريق.

جدير بالذكر ان أعمال ترميم وصيانة وتطوير المحطة تمت باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على تراثه المعمارى الفريد والهُوية المصرية" كمبنى أثري من طراز فريد وذلك بالتعاون بين وزارة النقل والمحافظة، ووزارة الآثار المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" يأتى فى إطار حرص الحكومة على إعادة تأهيل المبانى التاريخية مع الحفاظ على قيمتها التراثية وتوظيفها بما يعود بمردود إيجابى على المواطنين وذلك تأكيدا على اهتمام الدولة ببناء مجتمع عصرى ارتكازا على ماضى عريق؛ موضحا أن الهيئة القومية للبريد تزخر بالعديد من المبانى التى تحمل قيمة تاريخية وثقافية فى مختلف أنحاء الجمهورية حيث تم وضع خطة لتجديد هذه المبانى وتطويرها مع الحفاظ على طرازها المعمارى وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية لاستخدامها كمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين