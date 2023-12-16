السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في بدر

نقد اجنبي
نقد اجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة، مقيمان بمحافظة دمياط حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما مبالغ مالية للاتجار.

وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، 4 هواتف محمولة، بمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وأضاف السائق أنه يعمل طرف  المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على إستلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى مضيفا أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط الهواتف المحمولة امن القاهرة عملات محلية

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