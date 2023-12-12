الانتخابات الرئاسية| إقبال كثيف على لجان التصويت بمركز بدر فى البحيرة (فيديو)

توافد الآلاف من الناخبين أمام اللجان الانتخابية في مركز بدر بمحافظة البحيرة، قبل موعد الإغلاق بساعات، للإدلاء بصوتهم الانتخابي في اليوم الثالث من انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وشهد اليوم الثالث من انتخابات الرئاسة إقبالًا كثيفا من الناخبين، في إطار حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.