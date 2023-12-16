السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات تعدي عاطل على مواطن بسلاح أبيض في بورسعيد

سلاح أبيض
سلاح أبيض

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات واقعة تعدي عاطل على أحد المواطنين بسلاح أبيض في بورسعيد وضبط مرتكبها. 

وصل إلى قسم شرطة الضواحي في مديرية أمن بورسعيد إخطار من إحدى المستشفيات بإصابة موظف بجرحين طعنيين نافذين في الصدر. 

وبعد التحقيق، اتهم شقيق المصاب العاطل، الذي يقيم في العقار المجاور لسكن المصاب والذي يمتلك معلومات جنائية، بالتعدي على شقيقه بواسطة سكين "مطواة" خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب محاولة العاطل سرقة باب العقار. 

وبعد تنفيذ الإجراءات اللازمة، تمكنت قوات الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد من ضبط الجاني والسلاح المستخدم. 

واعترف الجاني بارتكابه الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سلاح أبيض عاطل ملابسات وزارة الداخلية قسم شرطة الضواحي

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