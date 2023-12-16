كشف ملابسات تعدي عاطل على مواطن بسلاح أبيض في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات واقعة تعدي عاطل على أحد المواطنين بسلاح أبيض في بورسعيد وضبط مرتكبها.

وصل إلى قسم شرطة الضواحي في مديرية أمن بورسعيد إخطار من إحدى المستشفيات بإصابة موظف بجرحين طعنيين نافذين في الصدر.

وبعد التحقيق، اتهم شقيق المصاب العاطل، الذي يقيم في العقار المجاور لسكن المصاب والذي يمتلك معلومات جنائية، بالتعدي على شقيقه بواسطة سكين "مطواة" خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب محاولة العاطل سرقة باب العقار.

وبعد تنفيذ الإجراءات اللازمة، تمكنت قوات الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد من ضبط الجاني والسلاح المستخدم.

واعترف الجاني بارتكابه الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.