محافظ بورسعيد: جاهزية معدات الأحياء ورفع كفاءتها وعمل اصطفاف دائم للتعامل مع التقلبات الجوية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن جاهزية المعدات والسيارات داخل جراجات الأحياء ورفع كفاءتها وواستعدادتها للتعامل مع ٱثار التقلبات المناخية والظواهر الطبيعية، وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها، فضلا عن رفع كفاءة معدات النظافة بالأحياء، كما أكد على مواصلة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملين على المعدات بالأحياء.

محافظ بورسعيد: جاهزية معدات الأحياء ورفع كفاءتها وعمل اصطفاف دائم للتعامل مع التقلبات في الأحوال الجوية

وأكد محافظ بوسعيد، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الجراجات بالأحياء شملت رفع كفاءة المنظومة الفنية بالجراجات والتي تضم صيانة المعدات والسيارات العاملة بهدف رفع كفاءة العمل داخل الجراجات بما يؤدي إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى دهان المباني والمكاتب الإدارية ومظلات السيارات والمعدات وصيانة دورات المياه ورفع كفاءة الورش الفنية الرئيسية وممرات إصلاح اللوادر والسيارات والطرق الداخلية وترميم وإصلاح مباني مغاسل ومشاحم السيارات إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامة ومعالجة شبكة الصرف الصحي الداخلية للجراجات.

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