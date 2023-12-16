السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيكونومي: مشروعا بنبان وخليج السويس من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة

حديقة بنبان للطاقة
حديقة بنبان للطاقة الشمسية -ارشيفية

قالت مجلة "إيكونومي ميدل إيست" والمتخصصة في الاقتصاد والطاقة، إن  حديقة بنبان للطاقة الشمسية ومشروع خليج السويس لطاقة الرياح في مصر يعتبران من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

 مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط 

وأوضحت المجلة في تقرير لها أن الشرق الأوسط يعتمد منذ فترة طويلة على النفط والغاز، ليس فقط من حيث الإيرادات ولكن أيضًا في توليد الطاقة، ولكن في السنوات الماضية، وضعت المنطقة نفسها كشركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تفتخر بالعديد من مشاريع الطاقة المتجددة. 

ومن عام 2023 إلى عام 2028، تتوقع شركة موردور إنتليجنس أن ينمو سوق الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بنسبة 13.43 % سنويًا.

وسبق وأطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) المبادرة العربية للطاقة النظيفة،  وخلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013، تبنت جامعة الدول العربية هذه المبادرة، حيث تعهد القادة بزيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة في المنطقة من 12 جيجاوات في عام 2013 إلى 80 جيجاوات بحلول عام 2030.

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حديقة بنبان للطاقة الشمسية

وتقع الحديقة في أسوان، مصر بقدرة “ 1،800 ميجاوات”، فيما يبلغ  قيمة مجمع بنبان للطاقة الشمسية في 4 مليارات دولار، ويضم 41 محطة للطاقة الشمسية، وهي واحدة من أكبر حدائق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، وتمتد على مساحة 37 كيلومترًا مربعًا وتحتوي على 7 ملايين لوحة كهروضوئية،  وتعد هذه المبادرة أحد مكونات برنامج تعرفة تغذية الطاقة المتجددة (FiT) في مصر، والذي تم الكشف عنه في سبتمبر 2014.

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 مشروع خليج السويس لطاقة الرياح 

وفي نوفمبر من العام الماضي، وقعت أكوا باور وصندوق مصر السيادي (TSFE) مذكرة تفاهم،  وسوف يستثمرون معًا في مشروع طاقة الرياح بقدرة 1100 ميجاوات في جبل الزيت وخليج السويس ويعد المشروع واحدا من أكبر مزارع الرياح البرية في العالم، وتهدف إلى توفير الطاقة لأكثر من مليون أسرة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بمقدار 2.4 مليون طن.

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