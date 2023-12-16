السجن 6 سنوات لتاجر هيروين في أوسيم بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة سائق بحيازة مخدر الهيروين، بالسجن المشدد 6 سنوات وفرامة 20 ألف جنيه بمنطقة أوسيم.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، والتربح منه، وأن المتهم عثر معه على كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهم وإحالته للجنايات التي أصدرت السابق.