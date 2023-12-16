السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 6 سنوات لتاجر هيروين في أوسيم بالجيزة

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة سائق بحيازة مخدر الهيروين، بالسجن المشدد 6 سنوات وفرامة 20 ألف جنيه بمنطقة أوسيم.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، والتربح منه، وأن المتهم عثر معه على كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهم وإحالته للجنايات التي أصدرت السابق.

محكمة جنايات الجيزة مخدر الهيروين منطقة أوسيم

مواد متعلقة

أهالي أوسيم بالجيزة يتوافدون بكثافة للمشاركة في انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

التعليق الأول لـ البيت الأبيض على استشهاد المُصور سامر أبو دقة في غزة

مكان وموعد تشييع جثمان المخرج أحمد البدري

وزير الإسكان يتابع تقدم أعمال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالقاهرة الجديدة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا والصغرى بالقاهرة 16 درجة

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد غد يتصدر اهتمامات الصحف

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"