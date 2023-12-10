أهالي أوسيم بالجيزة يتوافدون بكثافة للمشاركة في انتخابات الرئاسة

توافد المئات من أهالي أوسيم التابعة لدائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وجرى تنظيم احتفالات بالمزمار الشعبي للتعبير عن فرحة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.

وحث الدكتور عيد عبد الهادي، مؤسس مبادرة صوتك وطن، ومنسق حملة يلا سيسي بمحافظة الجيزة، جموع الناخبين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاحتشاد بقوة أمام اللجان الانتخابية أيام التصويت في الداخل، مشيرا إلى أن المشاركة الكثيفة ستبعث بالعديد من الرسائل الهامة التي تؤكد للعالم بأن مصر حريصة على تنظيم كافة استحقاقاتها الدستورية وفقا لمعايير الديمقراطية الدولية.

وأوضح عبد الهادي، أن المشهد الانتخابي في هذا الاستحقاق سيكون حضاريا مرسخا لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة، تؤكد نجاح كافة الجهود الماضية نحو تحقيق إصلاح سياسي حقيقي قائم على الحفاظ على المبادىء الأساسية والحقوق التي أقرها الدستور والقانون لكل مواطن له الحق في ممارسة حقوقه السياسية في كافة الاستحقاقات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

