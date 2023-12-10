الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خامس انتخابات تعددية.. "القاهرة الإخبارية" تبرز معلومات عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" معلومات عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بتقنية الواقع المعزز في خامس انتخابات تعددية.

وقال التقرير، إن الانتخابات الرئاسية المصرية هي الخامسة منذ عام 2005، والثالثة منذ الـ30 من يونيو عام 2013، مؤكدًا أن الانتخابات في مرحلة مهمة من عمر الجمهورية الجديدة في ظل ظروف إقليمية ودولية في غاية التعقيد.

ويصوت الناخبون في 9376  مقرًا انتخابيًا و11631 لجنة فرعية وتعد القاهرة الأعلي من حيث الكتلة التصويتية والتي تضم 8 ملايين و263 ألفًا و761 صوتًا انتخابيًا، فيما سيدلي 67 مليون ناخب بأصواتهم وتحت إشراف 15 ألف قاضٍ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

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