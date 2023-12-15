الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة طفلة دهسها أتوبيس فى التجمع الأول

جثة
جثة

 صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر دهسها أسفل عجلات أتوبيس حال عوتها من مدرستها الكائنة بمنطقة التجمع الأول، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع طفلة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن الطفلة لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث مروري مروع حال عودتها من المدرسة، ودهسها أتوبيس، وألقى رجال المباحث القبض على السائق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة القاهرة الجديدة جثة طفلة عجلات أتوبيس التجمع الاول رفة عمليات النجدة بالقاهرة

مواد متعلقة

التصريح بدفن شخص لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بالدقى

التصريح بدفن جثمان شاب عثر عليه فى ظروف غامضة بمدينة نصر

التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليها بشوارع المرج

الأكثر قراءة

عاجل| انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب رسميا بعد 6 سنوات زواج

5 محافظات تدخل «التأمين الصحى الشامل» بداية من 2024

الأهلى يفك عقدة اتحاد جدة بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى المونديال

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

أسماء أبواليزيد تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن (صور)

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"