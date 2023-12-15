التصريح بدفن جثة طفلة دهسها أتوبيس فى التجمع الأول

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر دهسها أسفل عجلات أتوبيس حال عوتها من مدرستها الكائنة بمنطقة التجمع الأول، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع طفلة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن الطفلة لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث مروري مروع حال عودتها من المدرسة، ودهسها أتوبيس، وألقى رجال المباحث القبض على السائق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.