الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: إسرائيل تستخدم الغذاء كأداة حرب

الأونروا
الأونروا

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، كاظم أبو خلف، إن انقطاع الاتصالات داخل قطاع غزة؛ يعوق أداء عمل المنظمات الإنسانية، لا سيما على صعيد التنسيق بشأن توجيه المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وأشار إلى اقتصار توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة على مناطق محافظة رفح وبعض المناطق القليلة بمحافظة خان يونس؛ نتيجة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف أن إجمالي المساعدات الإنسانية المسموح بعبورها إلى داخل القطاع لا يفي حجم احتياجات الأهالي الهائلة في ظل نزوح 1.9 مليون، قائلا: المساعدات أقل من القليل، قبل الحرب كان يدخل 600 شاحنة باليوم الواحد، الآن يدخل 100 شاحنة.

وأوضح أن قطاع غزة يحتاج إلى 1000 شاحنة باليوم الواحد بشكل مستدام وسريع من أجل استعادة التوازن داخل القطاع، مؤكدا أن إعلان الجانب الإسرائيلي فتح معبر كرم أبو سالم أمام عبور الشاحنات؛ لن يحل المشكلة.

وقال: الجانب الإسرائيلي لا يزال يصر على إدخال المساعدات من الجانب المصري، والمعبر مغلق حتى الآن، والمعلومات المتوافرة أنه سيجري تفتيش الشاحنات قبل دخولها من معبر رفح وليس بشكل مباشر.

وأكد أن الجانب الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية والوقود كأداة من أدوات الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى تضرر 103 مدارس تابعة لوكالة الأونروا جراء القصف الإسرائيلي والذي أسفر عن سقوط 1200 جريج و288 شهيدا داخل مراكز الإيواء.

المساعدات الإنسانية الامم المتحدة اللاجئين غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

منظمة الصحة العالمية: حالات جدرى القرود فى الكونغو تمثل خطرًا عالميًا

وزيرة الخارجية الألمانية تُدافع عن سياسات بلادها المتعلقة بحرب غزة

البنك المركزى الصينى يضخ مجددًا سيولة بأكثر من 7 مليارات دولار

الحوثى تعلن استهداف سفينتى حاويات فى البحر الأحمر بصاروخين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من عوريف جنوب نابلس

البيت الأبيض: سوليفان يلتقى عباس فى رام الله اليوم

جوتيرش: من المستحيل إجراء عمليات إنسانية فى قطاع غزة

ماكرون يعتبر قرار الاتحاد الأوروبى فى شأن أوكرانيا «جوابًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا»

الأكثر قراءة

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

مونديال الأندية.. الأهلى يُحبط اتحاد جدة بهدفين متتاليين ويقترب من نصف النهائى

30 دقيقة.. اتحاد جدة يضغط بحثًا عن التعادل أمام الأهلى

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

مفاجأة فى تشكيل الأهلى لمواجهة اتحاد جدة

مصطفى بكرى يُشيد بحملة المرشح عبدالفتاح السيسى.. ويؤكد: تغيير حكومى مرتقب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

تقرير بريطانى: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأى محاولة أمريكية لوقف الحرب فى غزة