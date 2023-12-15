"بكرى" يشيد بحملة المرشح عبدالفتاح السيسى ورئيسها المستشار محمود فوزى (فيديو)

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورئيسها المستشار محمود فوزي، قائلًا: "نشيد بالحملة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار محمود فوزي والإدارة الذكية والحكيمة والتنقل من مكان إلى مكان في حضور المؤتمرات ولغة الخطاب السياسي والقانوني والدستوري، والمستشار محمود فوزي من الشخصيات الجميلة والمحترمة والواعية والفاهمة والوطنية والتي تميزت بالأداء رفيع المستوى طيلة حياتها".

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أكد أن طيلة فترات الاقتراع وبعدها لم يتلق أي تظلُّم أو أي شكوى من أحد من المرشحين، كما حدد يوم الإثنين القادم الساعة 12 كموعد لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مؤتمر صحفي كبير سيتم بحضور كل المراسلين والمرشحين وكل الشخصيات العامة في هذا اليوم".

وأوضح أن هذه النتيجة بالتأكيد سوف تعكس الواقع، وتعكس التصويت، حيث يوجد لدينا أربعة مرشحين؛ كل كانت له رؤيته وله برنامجه وله طرحه، وتجولوا في الكثير من المناطق المهمة، لافتًا إلى أن حجم المشاركة من الممكن أن يزيد عن 62% وفقًا للتقديرات الأولية.

وأشار إلى أن الشعب المصري أثبت خلال الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية 2024 أنه شعب عظيم، وأنه شعب مشارك ونزل للانتخاب للكثير من الأسباب أهمها التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأنه أراد أن يرد الجميل لأحد المرشحين وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا الناس للمشاركة في الانتخابات.