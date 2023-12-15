برلماني: إشادة المنظمات الدولية بالاستحقاق الرئاسي انتصار للتجربة الديمقراطية

قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، إن شهادة جميع المنظمات الدولية والحقوقية بنزاهة الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر والإقبال التاريخي عليها، إضافة للتجربة الديمقراطية في مصر، ويؤكد أن المصريين واعون تماما بالحياة السياسية وما تتطلبه المشاركة السياسية من حضور وتفاعل مع مختلف الاستحقاقات.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن البيانات الختامية لمختلف المنظمات الحقوقية والبرلمانية والعربية والدولية التي تابعت الانتخابات الرئاسية في مصر، أجمعت على عدم وجود أي خروقات وعدم وجود اي سلوكيات تفسد الانتخابات وكلها تمت تحت الاشراف القضائي التام على مختلف مفردات العملية الانتخابية.

ونوه عضو مجلس النواب، بما سجلته المنظمات الحقوقية والدولية بأن الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت ولأول مرة، تعددية وتنافسية حقيقية بين أكثر من مرشح، ووقوف كافة مؤسسات الدولة على الحياد التام بين كافة المرشحين، وهو ما ساهم في نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في تلك الانتخابات، وعدم تلقي أي شكاوى أو ملاحظات من أى من المرشحين أو مندوبيهم أو وكلائهم تتعلق بسير العملية الانتخابية، وانتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، طوال الثلاثة ايام للتصويت أكد نزاهة العملية الانتخابية وسط وجود أمنى مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن المشهد الانتخابي والحشود أمام لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024، ستظل وسامًا على صدر الوطن وانطلاقة حقيقية للمستقبل.