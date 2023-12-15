الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: مستمرون فى دعم إسرائيل شريطة حماية المدنيين داخل القطاع

البنتاجون
البنتاجون

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الجنرال باتريك رايدر، إن إسرائيل تملك الحق في الدفاع عن النفس والرد على هجمات السابع من أكتوبر التي وصفها بالأسوأ منذ نشأة الكيان.

وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية مستمرة في تقديم الدعم العسكري لإسرائيل؛ للتأكد من تزويدها بالمعدات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، ومنع حماس من تكرار عملياتها مرة أخرى.

وذكر أن الإدارة الأمريكية تتوقع من نظيرتها الإسرائيلية؛ تنفيذ عملياتها العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي والالتزامات الأخلاقية؛ لضمان الحماية والسلامة للمدنيين، زاعمًا حرص الولايات المتحدة على التأكد من امتلاك الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما يكفي احتياجاته من المساعدات الإنسانية.

وتابع: نتشاور مع حلفائنا بإسرائيل؛ من أجل توفير الأسلحة والمساعدات العسكرية التي يحتاجونها لكن شريطة حماية المدنيين، لا نود أن نرى قتلى بهذا النزاع من الأبرياء.

وزعم استخدام حماس أهالي غزة كدروع بشرية لحمايتها، متسائلًا: كيف يمكن لإسرائيل قتل حماس وتدميرها دون أن يتدخل المدنيون؟ نحن نعلم أن آلاف المدنيين لقوا مصرعهم، مضيفًا أن جهود واشنطن سوف تركز خلال المرحلة المقبلة على بحث مقترح حل الدولتين.

وزارة الدفاع البنتاجون باتريك رايدر إسرائيل الكيان الصهيوني غزة

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