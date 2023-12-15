ختام المنتدى المصري الروسي الرابع لتطوير الصناعة النووية في مصر

اختتمت مساء اليوم وبنجاح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فعاليات المنتدى المصري الروسي الرابع لتطوير الصناعة النووية في مصر والذي تم عقده بفندق كونراد بالقاهرة والذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع المقاول العام الروسي لمشروع محطة الضبعة النووية شركة "أتوم ستروي اكسبورت" التابعة لمؤسسة "روسأتوم" الروسية الحكومية.



وتم افتتاح المنتدى في هذه الدورة بحضور الدكتور محمد شاكر – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وبحضور قيادات الهيئة برئاسة الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة الهيئة وعدد من كبار الدولة ورؤساء الهيئات النووية المصرية وعدد من الشركات المصرية والشركات العالمية الضالعة في المجال النووي مع وجود تغطية إعلامية من العديد من الصحفيين والإعلامين المصريين ومن روسيا الاتحادية.



وتحرص هيئة المحطات النووية على تنظيم هذا المنتدى بالشراكة مع المقاول العام الروسي بهدف تعظيم مشاركة الشركات المصرية بأعمال تنفيذ مشروع مصر القومي العملاق مشروع محطة الضبعة النووية.

فعلى مدار اليوم وبإجمالي خمس جلسات تخصصية تم تخصيص معظمها لتعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية في أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية في مصر.



كما أنه خلال الجلسة الختامية برئاسة المهندس/ محمد رمضان – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل والصيانة تم التأكيد على رسائل عديدة هامة ولعل أهم رسالة هي دعوة الشركات المصرية إلى التعاون والمشاركة في أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وهو ما يلتقي مع أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لمشروع الضبعة النووي وهو توطين التكنولوجيا النووية في مصر والارتقاء بمستويات الجودة في الصناعات المصرية والذي لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة الشركات المصرية جنبًا إلى جنب مع الشركات العالمية الضالعة في المجال النووي في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

