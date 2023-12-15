مفاجأة فى تشكيل الأهلى لمواجهة اتحاد جدة

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎

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بعثة الأهلي تستعد لمغادرة فندق الإقامة إلى ملعب الجوهرة

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بمدينة جدة لمغادرة فندق الإقامة والتحرك إلى ستاد الجوهرة، من أجل خوض لقاء الأهلي واتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وتقام مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة في الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، في بطولة كأس العالم للأندية.

كولر للاعبى الأهلى: اتحاد جدة ليس أقوى من ريال مدريد ولا مكان للخوف

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة أخيرة مع لاعبي الفريق على هامش المران الخفيف الذي خاضه اللاعبون في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر شدد على اللاعبين بأن من يخاف لا يلعب كرة القدم ويجب أن يبتعد عنها، مشيرًا إلى أن اتحاد جدة ليس أقوى من ريال مدريد الذي واجهوه في النسخة الماضية، فيجب العمل على تخطيه وعبوره والتركيز والاجتهاد داخل الملعب والالتزام بالتعليمات هو الأساس.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي شدد على اللاعبين أن كرة القدم لعبة لا تعترف بالخوف ولا مكان له فيها، وأن الأفضل يمارس أي لعبة أخرى إذا كانوا يشعرون بالخوف، وأنهم يمتلكون القدرة والإمكانيات لتخطي عقبة الاتحاد السعودي.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب من ثلاثي خط الوسط القيام بأدوارهم الدفاعية على أكمل وجه مع التغطية ومساعدة كل من علي معلول وأكرم توفيق، الذي سيلعب بديلًا لمحمد هاني، نظرًا لتميزه في الجانب الدفاعي.

وأوضح المصدر أن مارسيل كولر يميل للدفع بمحمد الشناوى في حراسة المرمى وأمامه أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود كهربا. يذكر أن الفريق الأول بنادي الأهلي يفتقد جهود ثلاثة لاعبين في تلك المباراة للإصابة، هم: المغربي رضا سليم الوافد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من الجيش الملكي المغربي، والتونسي محمد الضاوي كريستو وأحمد عبدالقادر بجانب عدم قيد كريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمود متولى.