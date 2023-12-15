الداخلية يواصل صيامه عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالى بتعادل مع سموحة

تعادل الداخلية مع سموحة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل ليرفع رصيد سموحة إلى 13 نقطة ورصيد الداخلية إلى سبع نقاط.

الشوط الأول كان متواضعًا، ولم يكن فيه ما يستحق الذكر، سوى إصابة محمود الزنفلي حارس الداخلية وخروجه من الملعب ونزول محمد مجدي بدلا منه في الدقيقة 14 وفرصة الهدف المحقق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد تحرك مميز من إسلام جابر خلف مدافعي الداخلية وانفرد بالمرمى وحاول تمرير الكرة لفادي فريد، لكن الكرة مرت بغرابة من أمامه.

تحسن أداء الفريقين في الشوط الثاني، وظهرت الخطورة على المرميين، وفي الدقيقة 59 راوغ مهاب ياسر لاعبين من سموحة ومرر الكرة لأحمد سيد غريب الذي مررها عرضية مرت من الجميع ووصلت إلى الآن كيامبادي الذي مررها أمام المرمى لعبد الرحمن عاطف فسددها فوق العارضة بغرابة.

أهدر عبد الرحمن عاطف فرصة أخرى في الدقيقة 61 عندما خطف الكرة من مدافع سموحة ودخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة ضعيفة بين يدى الحارس الهادني سليمان.

في الدقيقة 62 أجرى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تغييرين بنزول أحمد خالد ومصطفى البدري بدلا من لحسن دحدوح وفادي فريد ودفع هيثم شعبان المدير الفني لفريق الداخلية بأنس شندي بدلا من عبد الرحمن عاطف.

في الدقيقة 69 مرر كريم يحيى الكرة لأحمد سيد غريب الذي سددها قوية وارتدت من القائم الأيسر وفي الدقيقة 72 دفع أحمد سامي بحسين فيصل بدلا من إسلام جابر ثم أشرك أبوبكر ليادي بدلا من عمرو قلاوة في الدقيقة 83.

توالت التغييرات ودفع هيثم شعبان بشيميزي كليتشي بدلا من أحمد سيد غريب لتأمين الجانب الدفاعي واحتسب الحكم أحمد حمدي أربع دقائق وقت بدل ضائع