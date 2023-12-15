دوري نايل.. فاركو في مهمة تصحيح الأوضاع أمام "زد" باستاد برج العرب

يحل فريق إف سي زد ضيفا على فاركو في السادسة مساء اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل .

فاركو في مهمة تصحيح الأوضاع

يتواجد فريق فاركو بقيادة خالد جلال في موقف لا يحسد عليه، ويحتل في المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط من فوز واحد وتعادلين وخمس هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 12 هدفا وجمع نقطة واحدة من أخر أربع مباريات بالتعادل مع المقاولون والهزيمة أمام الجونة وبلدية المحلة وسموحة ويرفع شعار لابديل عن الفوز لتحسين وضعه في جدول الدوري .

إف سي زد يسعى للمركز الثاني

على الجانب الأخر يحتل إف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي المركز السادس برصيد 13 نقطة من سبع مباريات وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق إف سي زد ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات، ولم يذق طعم الهزيمة وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف.

وقد جمع الفريق ست نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على الزمالك والتعادل مع المقاولون وسموحة والاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 والتقدم للمركز الثاني إذا تعثر طلائع الجيش أمام المقاولون .

يدير المباراة محمد الدسوقي ويساعده محمد فاروق ومحمد محمود لطفي ومعهم عاطف حسين حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.