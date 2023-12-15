حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات فى ثكنة ميتات

أعلن "حزب الله" عن استهداف قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى "قلعة هونين"

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، أمس في بيان، عن أن عناصره استهدفوا، بعد ظهر الخميس، تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "قلعة هونين" بالأسلحة المناسبة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق عديدة جنوبي لبنان.

وقال حزب الله، في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة". ‏

وكان الحزب قد أعلن، في بيانين منفصلين، عن أن عناصره استهدفوا، صباح أمس الخميس، تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة "شوميرا" (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‏ بالأسلحة ‌‏المناسبة.‏