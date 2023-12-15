الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات فى ثكنة ميتات

جريدة الدستور

أعلن "حزب الله" عن استهداف قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى "قلعة هونين"

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، أمس في بيان، عن أن عناصره استهدفوا، بعد ظهر الخميس، تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "قلعة هونين" بالأسلحة المناسبة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق عديدة جنوبي لبنان.

وقال حزب الله، في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة". ‏

وكان الحزب قد أعلن، في بيانين منفصلين، عن أن عناصره استهدفوا، صباح أمس الخميس، تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة "شوميرا" (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‏ بالأسلحة ‌‏المناسبة.‏

حزب الله إسرائيل غزة قطاع غزة ثكنة ميتات

مواد متعلقة

"الاتحاد الأوروبى": سفينة حربية إسبانية تقترب من سفينة تجارية ربما اختطفها قراصنة

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل توافق على إدخال مساعدات لغزة عبر "كرم أبوسالم"

مسئول أمريكى: المدمرة "ماسون" فى طريقها لمساعدة سفينة استهدفها الحوثيون

"أسوشيتدبرس": إصابة سفينة شحن بصاروخ باليستى أطلق من اليمن

بريطانيا: على إسرائيل اتخاذ خطوات لمواجهة عنف المستوطنين بالضفة

الفصائل الفلسطينية: قصفنا مستوطنة "أوفاكيم" برشقة صاروخية

مكتب نتنياهو: 132 إسرائيليًا محتجزون بغزة 112 منهم على قيد الحياة

سفير فلسطين لدى الصين: أزمة حقيقية داخل الحزب الديمقراطى بأمريكا بشأن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

وعود الخطيب للاعبى الأهلى فى حال الفوز على اتحاد جدة

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

إصابة الصحفى وائل الدحدوح بالرصاص خلال تغطيته قصف مدرسة فى خان يونس

مصدر أمنى ينفى ما تداولته صفحات "الإخوان" بشأن فيديوهات لعناصر إرهابية توحي باستمرار نشاطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

تقرير بريطانى: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأى محاولة أمريكية لوقف الحرب فى غزة

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا