حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات فى ثكنة ميتات
أعلن "حزب الله" عن استهداف قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى "قلعة هونين"
وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، أمس في بيان، عن أن عناصره استهدفوا، بعد ظهر الخميس، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "قلعة هونين" بالأسلحة المناسبة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق عديدة جنوبي لبنان.
وقال حزب الله، في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".
وكان الحزب قد أعلن، في بيانين منفصلين، عن أن عناصره استهدفوا، صباح أمس الخميس، تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة "شوميرا" (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.