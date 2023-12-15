الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيمان زهران: جهود مصرية متنوعة لدعم الفلسطينيين (فيديو)

غزة
غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك جهودًا مصرية متنوعة على كل المسارات جرى بذلها لدعم الفلسطينيين، خاصة مسار المساعدات الإنسانية وتكثيف إدخالها بصفة مستدامة ومكثفة رغم محاولات عرقلتها من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

ونوهت زهران، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك محاولات لحصار وتطويق الأزمة وفرض سيناريوهات إسرائيلية تتنافى مع الإنسانية، مؤكدة أن تكثيف الجهود المصرية لدعم أهالي غزة، جاء عبر إرسال شحنات غذائية وطبية وشاحنات محملة بالوقود، منذ اندلاع الأزمة.

مصر أوضحت بكل قوة موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين

وأضافت أستاذ العلوم السياسية، أن الجهود المصرية لدعم فلسطين تنطلق من ثوابتها تجاه القضية التي أرساها الرئيس السيسي خلال لقاءات ثنائية مع قادة العالم، والتنسيق مع دول الإقليم والشركاء في المنطقة، وعبر الرسائل المباشرة أيضًا خلال الحضور والتمثيل المصري في كل التجمعات الدولية.

وتابعت: "مصر أوضحت بكل قوة موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين، وذلك منذ دعوتها لانعقاد قمة القاهرة للسلام، كما أكدت رفضها المخطط وتصفية القضية الفلسطينية خلال المؤتمر، داعية للعودة إلى المسار السلمي بإحياء حل الدولتين وفقا لحدود 1967، والتفاوض السياسي".

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