الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 3 ملايين و120 ألف جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين بمركز الدلنجات بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيرة أيضا إلى الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

افتتاح مسجدين جديدين بمركز الدلنجات

قامت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم، بافتتاح مسجدين جديدين بمركز الدلنجات بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و120 ألف جنيه وهي مسجد أبوالخطاوي التابع للوحدة المحلية لقرية طيبة بدائرة مركز الدلنجات على مساحة 200 م بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

كما قامت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، بافتتاح مسجد الحكيم بقرية أبومسعود التابعة لمجلس قرية المسين بدائرة مركز الدلنجات، وذلك على مساحة 320م بتكلفة إجمالية مليون و920 ألف جنيه.

عنوان خطبة الجمعة اليوم 

وأكد الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن خطبة، الجمعة اليوم، والتى جاءت تحت عنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)" أن الله (عز وجل) قد كرم نبيه ومصطفاه محمدًا (صلى الله عليه وسلم) وأعلى شأنه ورفع ذكره ومنزلته، ولم يقسم الله (جل وعلا) بحياة أحد إلا بحياته (صلى الله عليه وسلم).

والمتأمل في النداءات القرآنية لنبينا (صلوات ربي وسلامه عليه) يدرك أنها تحمل في طياتها تكريم الله (عز وجل) للنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان عظيم مكانته وعلو قدره (صلوات ربي وسلامه عليه)، بالإضافة إلى ما تحمله من دلائل عظيمة وإرشادات كريمة وتوجيهات سامية لرسولنا (صلى الله عليه وسلم ) ولأمته من بعده إلى يوم الدين.

محافظة البحيرة افتتاح مساجد بالبحيرة - مديرية أوقاف البحيرة الدكتورة نهال بلبع مركز الدلنجات

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