الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير محافظ البحيرة يناقش إنهاء أعمال ميناء الصيد برشيد

اللواء محمد شوقي
اللواء محمد شوقي بدر

ترأس اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، الخميس، اجتماعًا بشأن مناقشة إنهاء الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى بميناء رشيد، بحضور كل من المهندس فايز الجندي، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة، والمهندس محمد زيد  المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد ومديري الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والشئون المالية والإدارية والتعاقدات والتخطيط بالمحافظة ومسئولى الشركة المنفذة. 

استهل السكرتير العام الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدًا أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث إنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة. 

مشروع تطوير مدينة رشيد

وقام خلال الاجتماع المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، باستعراض الموقف التنفيذي للمشروع وكذا حصر جميع الأعمال المنفذة بمعرفة جهاز الإشراف، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع قد بلغت نحو 98% وذلك للجزء الشمالي من المشروع والمتضمن:"محطة الكهرباء - أعمال البلاطات الخرسانية للرصيف - أعمال الموقع العام" وكذلك المباني التالية "مبني الاستراحة - مبني ورش المعدات - مخزن المعدات الثقيلة - الإدارة الهندسية - مبنى ورش الطلاء بالملحقات - الخزان العلوي - المنشآت الخاصة ببيع الأسماك". 

تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة

وأشار اللواء محمد شوقي بدر، إلى أهمية المشروع نظرًا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة إضافة إلى مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوى المعيشة لدي المواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة، فضلًا عن تحقيق المستهدف منه بإعتباره مشروع قومي، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.

يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للوقوف علي الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة لمشروع ميناء الصيد برشيد. 

رشيد ميناء رشيد محافظة البحيرة الدكتورة نهال بلبع ميناء الصيد

مواد متعلقة

إزالة 16 حالة تعد على مساحة 1887 مترًا بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

متابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

تحول 982 أسرة من أولى بالرعاية إلى "منتجة" فى البحيرة

تساقط أمطار متوسطة على المدن والقرى الساحلية بالبحيرة

عروسان يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية بالبحيرة 

رئيس مركز كوم حمادة: "أهالي البحيرة احتشدوا طوال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية"

مريض يتوكأ على أوجاعه: صوّت للسيسى وشكرًا لقضاة مصر

"الحاجة عريفة": شاركت في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل للرئيس السيسي (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

"كان واعدنى بالجواز".. تفاصيل محاولة سيدة قتل أرملة وائل الإبراشى

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

انطلاق مهرجان الجونة 2023.. وبوسي شلبي أول الحضور بإطلالة مثيرة (صور)

13 دبابة و8 ناقلات.. "القسام" تُعلن حصيلة اشتباكاتها مع الاحتلال بخان يونس اليوم

بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على تفاصيل موعد شهر رمضان الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة