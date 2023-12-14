سكرتير محافظ البحيرة يناقش إنهاء أعمال ميناء الصيد برشيد

ترأس اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، الخميس، اجتماعًا بشأن مناقشة إنهاء الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى بميناء رشيد، بحضور كل من المهندس فايز الجندي، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة، والمهندس محمد زيد المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد ومديري الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والشئون المالية والإدارية والتعاقدات والتخطيط بالمحافظة ومسئولى الشركة المنفذة.

استهل السكرتير العام الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدًا أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث إنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة.

مشروع تطوير مدينة رشيد

وقام خلال الاجتماع المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، باستعراض الموقف التنفيذي للمشروع وكذا حصر جميع الأعمال المنفذة بمعرفة جهاز الإشراف، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع قد بلغت نحو 98% وذلك للجزء الشمالي من المشروع والمتضمن:"محطة الكهرباء - أعمال البلاطات الخرسانية للرصيف - أعمال الموقع العام" وكذلك المباني التالية "مبني الاستراحة - مبني ورش المعدات - مخزن المعدات الثقيلة - الإدارة الهندسية - مبنى ورش الطلاء بالملحقات - الخزان العلوي - المنشآت الخاصة ببيع الأسماك".

تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة

وأشار اللواء محمد شوقي بدر، إلى أهمية المشروع نظرًا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة إضافة إلى مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوى المعيشة لدي المواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة، فضلًا عن تحقيق المستهدف منه بإعتباره مشروع قومي، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.

يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للوقوف علي الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة لمشروع ميناء الصيد برشيد.